- Germania va oferi sprijin pentru afganii care i-au ajutat armata și organizațiile și dupa data de 31 august, dupa ce operațiunea de evacuare americana se va fi terminat, a anunțat Angela Merkel, miercuri, conform Reuters.

- Guvernul german a afirmat marți ca talibanii care au preluat puterea în Afganistan împiedica plecarea afganilor de pe aeroportul din Kabul, potrivit agenției AFP, citata de News.ro. „În jurul aeroportului din Kabul au fost amplasate amplasate posturi de securitate de…

- Candidatul Uniunii Crestin-Democrate (CDU) la functia de cancelar, Armin Laschet, este favorabil trimiterii inapoi in Afganistan a solicitantilor de azil afgani, care comit infractiuni pe teritoriul Germaniei, in pofida violentelor in crestere in tara lor de origine, relateaza luni dpa. "Urmarim foarte…

- Președintele rus Vladimir Putin și cancelarul german Angela Merkel și-au exprimat satisfacția ca gazoductul Nord Stream 2 dintre cele doua țari lor se apropie de finalizare, a declarat miercuri Kremlinul, potrivit AFP."Liderii sunt încântați sa vada ca Nord Stream 2 este pe…

- Cancelarul german Angela Merkel, aflata in vizita la Washington, s-a declarat "foarte profund afectata" de inundatiile in urma carora si-au pierdut viata zeci de persoane și care au provocat distrugeri imense in vestul Germaniei.

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat joi ca atat el cat si cancelarul german Angela Merkel se opun utilizarii de catre Rusia a energiei ca o ”arma”, o referire la gazoductul Nord Stream 2, prin care Rusia va livra direct gaze Germaniei prin Marea Baltica fara a tranzita Ucraina, relateaza AFP,…

- Fostul presedinte american George W. Bush a criticat miercuri decizia de retragere a trupelor NATO din Afganistan, pe care o considera o ”greseala” de pe urma careia vor avea de suferit ”femeile si fetele afgane”.”Femeile si fetele afgane vor suferi un prejudiciu…