Talibanii ar putea cuceri oraşul Kabul în 90 de zile, afirmă un oficial american citând o evaluare a serviciilor de informaţii Talibanii ar putea izola capitala afgana Kabul in 30 de zile si sa o cucereasca in 90 de zile, a declarat miercuri pentru Reuters un oficial american din domeniul apararii, citand o evaluare a serviciilor de informatii americane. Combatantii talibani au preluat controlul asupra a noua capitale provinciale in sase zile, un ritm care i-a surprins pe oficialii americani. Fortele talibane controleaza acum 65% din Afganistan si au cucerit sau ameninta 11 capitale provinciale, a declarat marti un oficial UE de rang inalt. Oficialul american, care a vorbit sub protectia anonimatului, a spus ca noua evaluare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

