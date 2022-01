Stiri pe aceeasi tema

- Universitatile publice din Afganistan vor fi redeschise in februarie, dupa ce au fost inchise de talibani in august, a anuntat duminica ministrul interimar al invatamantului superior taliban, Shaikh Abdul Baqi Haqqani, noteaza Reuters.

- Inchise in august 2021, atunci cand talibanii au preluat puterea in Afganistan, universitațile publice din aceasta țara vor fi redeschise incepand din luna februarie, a anunțat duminica, 30 ianuarie, ministrul interimar al invațamantului superior taliban, Shaikh Abdul Baqi Haqqani, potrivit Reuters.Din…

- Universitatile publice din Afganistan, inchise dupa ce talibanii au revenit la putere in august, vor fi redeschise in februarie, a anuntat duminica ministrul pentru invatamantul superior din guvernul taliban, fara a preciza daca studentelor li se va permite sa revina la cursuri, informeaza Reuters,…

- Un document al ONU consultat de Reuters afirma ca talibanii si aliatii lor au ucis zeci de fosti oficiali afgani, membri ai fortelor de securitate si colaboratori ai misiunii militare internationale din Afganistan, dupa retragerea din aceasta tara a coalitiei conduse de SUA.Conform informatiilor…

- Talibanii au aprobat primul lor buget de la revenirea la putere in Afganistan in luna august, care nu include niciun ajutor international si acopera primele trei luni din 2022, a anuntat joi Ministerul de Finante de la Kabul, informeaza AGERPRES . „Pentru prima data in ultimele doua decenii, am facut…

- In pofida promisiunilor in privința unei guvernari mult mai tolerante in comparație cu prima lor perioada petrecuta la putere, talibanii au inceput inca din luna august, atunci cand au preluat din nou controlul asupra Afganistanului, sa incalce, rand pe rand, drepturile omului. Ultima restricție draconica…

- Sportivii lotului de box al Afganistanului, care au participat la Campionatele Mondiale de la Belgrad (desfasurate în octombrie și noiembrie), nu vor sa se mai întoarca în țara natala guvernata de talibani.11 boxeri si doi oficiali au ramas în Serbia dupa Campionatul…

- Talibanii au anuntat marti ca doar moneda afgana va fi folosita la fiecare plata, interzicand astfel utilizarea monedelor staine. Decizia ar putea afecta și mai mult Afganistanul, care se confrunta cu o criza umanitara și cu o economie adusa in pragul colapsului de retragerea sprijinului international,…