Talibanii au anuntat miercuri ca isi retrag garantia de securitate pentru Crucea Rosie in Afganistan, dupa ce au acuzat organizatia ca a neglijat prizonieri aflati in greva foamei la inchisoarea Pul-e Charkhi din Kabul, relateaza Reuters.



Potrivit talibanilor, Comitetul International al Crucii Rosii (ICRC) nu a facut presiuni asupra oficialilor inchisorii de a asigura ingrijiri medicale adecvate pentru cei aflati in greva foamei.



"De aceea, Emiratul islamic al Afganistanului anunta retragerea angajamentului de securitate pe care si l-a luat fata de Crucea Rosie internationala…