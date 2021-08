Stiri pe aceeasi tema

- ​Talibanii au anunțat duminica ca au intrat în numeroase cartiere din Kabul, iar trei înalți responsabili din rândurile gruparii islamiste au declarat pentru AFP ca insurgenții au capturat de asemenea palatul prezidențial, dupa plecarea din Afganistan a șefului statului Ashraf Ghani.„Unitați…

- Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a declarat duminica ca NATO contribuie la securizarea aeroportului din Kabul, pentru a permite evacuarea cetațenilor occidentali, în contextul avansului talibanilor, care sunt pe care sa preia puterea în Afganistan.„Am…

- Talibanii ar urma sa anunte ca au preluat controlul intregii tari si ca aceasta a devenit Emiratul Islamic al Afganistanului, a afirmat un oficial al insurgentilor pentru Press Association, potrivit The Guardian. Declaratia ar urma sa fie facuta de la palatul prezidential din Kabul, de unde…

- Talibanii au intrat duminica in capitala Kabul, ultimul oraș important care ramasese sub controlul forțelor guvernamentale afgane, informeaza Digi24. Talibanii au inceput sa intre din toate parțile in Kabul, a anunțat duminica ministrul afgan de Interne, potrivit Reuters. Ei au primit ordine sa evite…

- Talibanii au cucerit joi Herat, al treilea oras ca marime al Afganistanului, situat în vestul tarii, o etapa majora în ofensiva lor, la numai câteva ore dupa ce au cucerit orasul Ghazni, la 150 de kilometri sud-vest de Kabul, apropiindu-se periculos de capitala, transmite AFP, potrivit…

- Ambasadele americana si britanica la Kabul au acuzat luni talibanii de faptul ca au ”masacrat zeci de civili” ca represalii, in districtul Spin Boldak, situat in sudul Afganistanului, pe care l-au cucerit la 14 iulie, relateaza AFP. ”Aceste crime sunt susceptibile sa constituie crime de razboi.…

- Secretarul general al NATO, Jens Stolteberg, i-a dat asigurari presedintelui afgan Ashraf Ghani ca Alianta Nord-Atlantica va continua sa sprijine Afganistanul, unde ocuparea a tot mai multor zone de catre talibani pune presiune pe guvernul de la Kabul, sustinut de SUA, relateaza Reuters si AFP.…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, i-a dat asigurari presedintelui afgan Ashraf Ghani ca Alianta Nord-Atlantica va continua sa sprijine Afganistanul, unde ocuparea a tot mai multor zone de catre talibani pune presiune pe guvernul de la Kabul, sustinut de SUA, relateaza Reuters si AFP.…