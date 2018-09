Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca uciderea lui Alexander Zakharchenko este un act „crud”, menit sa destabilizeze pacea fragila din zona. El nu a acuzat guvernul Ucrainei de orchestrarea atacului mortal, deși purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe din Rusia, Maria Zakharova,…

- NATO a deschis o ancheta dupa moartea a cel putin noua politisti afgani, atribuita de autoritatile afgane unui raid aerian al fortelor straine purtat in timpul unor lupte cu talibanii in estul tarii, a indicat marti misiunea sa in Afganistan, transmite AFP. Noua politisti au fost ucisi si alti 14 au…

- Anunțul a fost facut de catre Grupul de Acțiune pentru Monarhie și Democrație. Actrița a pierdut lupta cu o boala foarte grava. Marina Procopie a pierdut lupta cu o boala grava. De mai bine de 10 ani reușise sa țina o afecțiune neoplazica sub control, dar agravarea recenta a bolii a dus la tragedie.…

- Mihaita Bariz are 20 de ani si a fost diagnosticat cu fibroza chistica, insa nu lupta doar cu boala incurabila, ci si cu sistemul care ii tranteste usa in fata. Un oficial al statului roman „l-a sfatuit“ chiar sa se trateze in strainatate daca nu ii convin conditiile din Romania. Desi se declara dezamagit,…

- O boala nemiloasa a pus stapanire pe un suflet candid. Dupa 5 ani de lupta, Sonia s-a stins. Sonia avea 26 de ani, iar in ultima vreme a trecut prin mai multe operații, insa cancerul a reaparut. La inceputul acestui an s-a facut o mobilizare fara precedent, pentru ca tanara avea nevoie de un tratament…

- Cel putin 15 membri ai fortelor de securitate din Afganistan au fost ucisi luni dimineata, dupa ce militanti talibani au atacat un post de securitate in nordul provinciei Kunduz, au anuntat oficiali afgani, informeaza dpa, preia Agerpres.Incidentul a avut loc in districtul Qala-e Zal, cand…

- Nu degeaba se spune ca depresia este boala mileniului! E crunta, loveste fara mila, nu tine cont daca esti bogat, sarac, celebru sau om de rand. Din nefericire, tot mai multe vedete recunosc ca duc sau au dus o lupta crunta cu aceasta boala nemilioasa.