Tâlharul Rumburak a năvălit cu un cuțit la 4 dimineața și a furat un câine de rasă Jaf mai putin obisnuit in Sectorul 4 al Capitalei. Un barbat a intrat in apartamentul unei familii la ora 4 dimineata si i-a amenintat pe oameni cu un cutit. Speriati, locatarii i-au dat banii, dar agresorul le-a luat si cainele de rasa, inainte sa se faca nevazut. Politistii l-au prins pe hot peste cateva zile, in judetul Dolj, iar judecatorii i-au dat mandat de arestare. Individul, cunoscut sub numele de Rumburak, este suspectat ca ar fi autorul mai (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

- Un barbat acuzat ca a patruns noaptea intr-un apartament din sectorul 4 al Capitalei jefuindu-i pe locatari sub amenintarea unui cutit, a fost prins in Dolj, in prezent aflandu-se in arest preventiv pentru talharie calificata.

