Talharul minor “specializat” in furturi de la femei…a fost prins!

In data de 28 februarie a.c., politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale de la Politia municipiului Buzau au identificat un minor in varsta de 13 ani, din Buzau, cu privire la care au stabilit ca ar fi principalul banuit in cazul a doua infractiuni de talharie comise ieri, respectiv in ziua de 27 februarie a.c., asupra unor buzoience in varsta de 70 si 51 de ani.