Tâlhărită de fostul soț în timp ce se afla cu fiul minor, în parc O brașoveanca a trecut prin clipe de groaza, luni seara dupa ce a fost talharita de fostul sot, in timp ce se afla alaturi de fiul minor, in parcul situat la intersectia strazii Uranus cu strada Traian din municipiul Brasov. Barbatul, in varsta de 41 ani, a abordat-o, iar pe fondul unui conflict spontan, i-a smuls telefonul din mana și a plecat. Speriata, femeia in varsta de 30 de ani, a solicitat ajutorul polițiștilor. „Echipa operativa constituita a desfasurat activitati investigative si de cautare a persoanei suspecte, aceasta fiind identificata si condusa la sediul inspectoratului. Asupra… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol: newsbv.ro

