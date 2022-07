Polițiștii de investigații din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau sprijiniti de politisti din cadrul Postului de politie rurala Mihailesti si luptatori din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale au prins principalii banuiti in cazul unei talharii calificate savarșite in noaptea de 28 spre 29 iunie. Cei doi indivizi, care au terorizat o familie de batrani din Smeeni, au ajus in arest. „Din cercetari a reiesit ca, in dimineata zilei de 29 iunie a.c., in jurul orei 05.00, polițiștii au fost sesizați de catre un barbat in varsta de 89 de ani, din Smeeni, cu privire la faptul ca…