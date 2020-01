Stiri pe aceeasi tema

O angajata a unei case de pariuri din Timișoara a fost atacata cu cuțitul de un client. Agresorul a furat 1.000 de lei. Potrivit Poliției Timiș, polițiștii au fost…

- Colindatorii nu sunt mereu ceea ce par a fi, asa ca atentie cui deschideți ușa! La Valcea, o femeie a avut o intalnire violenta cu un grup de asa-numiți colindatori care nu s-au lasat pana cand nu i-au luat femeii pungile cu cumparaturi.

- Un copil de trei ani din Bistrița a cazut, in seara zilei de vineri, in scara blocului de la etajul al doilea, impreuna cu bunicul lui. Dupa ce a fost transportat in stare grava la spital, a...

- Barbatul a intrat in cafenea si a vazut la o masa trei femei musulmane. Agresorul le-a adresat cateva cuvinte, apoi a navalit cu pumnii pe femeia gravida, lovind-o salbatic in cap, a notat Nine News. Dupa ce femeia a picat la pamant, respectivul a calcat-o pe cap. In tot acest timp, barbatul a adresat…

- Tragedia de la Timișoara a rascolit o țara intreaga, dupa ce trei persoane au murit, iar alte 40 au ajuns la spital, cu simptome foarte grave. Ancheta deschisa de autoritați a aratat și ca printre victimele dezinsecției ucigașe, pe care a efectuat-o patronul unei firme din oraș, s-au numarat și doi…

- Firma care a facut deratizarea la blocul din strada Mioriței nr.8 din Timișoara s-a ocupat și de deratizarea unei gradinițe private. Trei persoane au murit și alte 30 sunt internate dupa deratizarea unui bloc din Timișoara. Firma, Bistim dera SRL, care a facut deratizarea la blocul respectiv, a acționat…

- Pe casa scarii blocului din Timișoara, unde o femeie și doi copii au murit dupa o deratizare, s-a constatat prezenta slaba a unei substante neurotoxice, intre etajele 3 și 4, anunța reprezentanții ISU Timiș. La unele apartamente s-a inregistrat un nivel slab al substantei, dar la altele un nivel mediu.…

- Caz cutremurator la Timișoara. O femeie și doi copii au murit dupa dezinsecția de pe scara blocului in care locuiau. Conform știrileprotv.ro , noua persoane de pe acea scara de bloc au ajuns la spital. Primele informații arata ca unul dintre cei doi copii decedați avea doar 10 zile. “15 apeluri au…