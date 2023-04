Talharie, furt si profanare de morminte! Bănuiii retinuti de politisti! In data de 26 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Buzau au fost sesizați de catre un barbat in varsta de 65 de ani, din Buzau, cu privire la faptul ca doua persoane i-ar fi sustras telefonul mobil prin violența. Imediat dupa sesizare, la fața locului s-a deplasat o echipa complexa, in vederea identificarii și depistarii banuiților. La scurt timp, polițiștii au depistat principalii banuiți, doi buzoieni in varsta de 31 de ani. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Biroului de Combatere a Infracțiunilor Contra Persoanei și Patrimoniului Ploiesti au pus in executare doua mandate de percheziție la domiciliile a doi tineri, banuiți de savarșirea mai multor infracțiuni. Descinderile au fost motivate de faptul ca, asa cum se mentioneaza intr-un…

- Au sustras ghivece cu flori dintr-un cimitir din Ramnicu Sarat și au ajuns in arestul IPJ Buzau. Este cazul a trei vranceni, care furau florile pentru a le vinde. ,,In ziua de 26 aprilie a.c., polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Ramnicu Sarat, sprijiniți de catre polițiști…

- La data de 20 aprilie a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta ndash; Biroul Investigatii Criminale au identificat 4 minori, de 15 ani, respectiv 16 ani, banuiti de comiterea infractiunilor de talharie calificata si complicitate la talharie calificata. Potrivit IPJ Constanta, la data…

- Scandal pe o strada din Mihalț: Amenințari, o poarta distrusa și doi barbați reținuți. De la ce a pornit totul Un scandal a avut loc joi, 6 aprilie, pe o strada din Mihalț. Din cate se pare totul a pornit de o cearta intre o persoana cu o o familie din comuna. Imediat situația a escaladat și s-a transformat…

- V. S. Un barbat in varsta de 44 de ani, din Valenii de Munte, este cercetat de polițiști pentru incalcarea ordinului de protecție emis impotriva sa de instanța de judecata. Astfel, dupa cum a informat IPJ Prahova, sambata, 11 martie, in jurul orei 17.30, polițiștii din cadrul Poliției orașului Valenii…

- Un adolescent in varsta de 16 ani, intituționalizat intr-un apartament al DGASPC, este cautat de Poliție, dupa ce nu a mai revenit la locuința, din data de 8 martie. ,,In data de 8 martie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Buzau au fost sesizați de catre reprezentanții DGASPC Buzau cu…

- O fata in varsta de 13 ani din municipiul Barlad este cautata de politisti dupa ce, in cursul zilei de duminica, a plecat de la domiciliu si nu s-a mai intors, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. ‘Politistii din cadrul Politiei municipiului Barlad au fost sesizati…

- In aceasta saptamana, in jurul orei 10.30, politistii din cadrul Poliției municipiului Ramicu Sarat au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca, in zona centrala a municipiului Ramicu Sarat, a avut loc un conflict intre mai multe persoane. Imediat dupa primirea sesizarii, la fața locului…