Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au reținut un barbat, de 19 ani, banuit de talharie calificata. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul I.P.J Timiș. In fapt, in data de 07.08.2022, polițiștii Biroului…

- Un barbat din judetul Brasov a fost retinut sub acuzatia de inselaciune, fals informatic si fals privind identitatea dupa ce a reusit sa obtina mai multe imprumuturi de la platforme de creditare online, folosind datele altor persoane. Prejudiciul stabilit de anchetatori depaseste 90.000 de lei, iar…

- In cursul zile de ieri, polițiștii timișoreni au fost sesizați de catre o tanara de 22 de ani cu privire la faptul ca la data de 08.07.2022, in jurul orelor 23:30, in timp ce se deplasa pe Calea Sever Bocu din Timișoara, a fost urmarita și ajunsa din urma de un barbat necunoscut, iar la intersecția…

- Barbat din Timis, retinut in arest pentru ca a impuscat un caine. Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș efectueaza cercetari

- Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș efectueaza cercetari fața de un barbat, in varsta de 54 de ani, banuit de comiterea infracțiunilor de „uciderea animalelor, cu intenție, fara drep” și „uzul de arma fara drept”. Cel in cauza a fost introdus…

- Polițiștii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Poliției Municipiului Timișoara efectueaza cercetari fața de un barbat, in varsta de 36 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de „tentativa la talharie calificata”. Cel in cauza a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva…

- Polițiștii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Poliției Municipiului Timișoara efectueaza cercetari fața de un barbat, in varsta de 36 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de „tentativa la talharie calificata”. Cel in cauza a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva…

- Fara muzica live sau ambientala la terase, program de funcționare pana la miezul nopții pentru cele din centru și pana la ora 22.00 pentru terasele din cartiere, umbrele fara reclame. Sunt doar cateva dintre modificarile pe care le-au pregatit consilierii locali din Timișoara.