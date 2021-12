Tâlhărie calificată, de 1 Decembrie Polițiștii mureșeni au fost sesizați miercuri, 1 decembrie, cu privire la o fapta de talharie savarșita de doi barbați, asupra unei persoane. "In fapt, la aceeași data, cei in cauza, de 24 și 26 de ani, din comuna Valea Larga, ar fi deposedat un barbat de bani, un telefon mobil, precum și mai multe bunuri. … Post-ul Talharie calificata, de 1 Decembrie apare prima data in Stiri din Mures... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

