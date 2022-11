Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu aproximativ o ora, polițiștii au fost sesizați ca un barbat, care taia stuful cu o drujba, ar fi taiat gatul unui copil de 7 ani. Barbatul spune ca acest lucru s-ar fi petrecut din greșeala.„In dupa-amiaza de 16 noiembrie 2022, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Macin au fost…

- Azi-noapte, polițiștii buzoieni au fost puși in alerta maxima, in urma unui apel la 112 efecutat de o fetița din Calvini, care reclama ca este ținuta sechestrata intr-o casa, fara a preciza locația. O intreaga echipa de ofițeri responsabili in astfel de situații a fost pusa pe jar, descoperindu-se ca,…

- In doar doua saptamani, o femeie in varsta de 62 de ani din Moinesti, judetul Bacau, a trimis, in patru transe, suma totala de 80.900 de lei unor persoane, crezand ca trimite banii unui barbat cu care urmeaza a avea o relatie sentimentala. Bacauanca a fost, de fapt, victima escrocilor sentimentali,…

- Duminica, 6 noiembrie, polițiștii Secției 7 Politie Rurala Suciu de Sus au intervenit la doua sesizari semnalate prin S.N.U.A.U. 112 privind producerea unor scandaluri in localitatea Valenii Lapușului. In urma verificarilor și a audierii persoanelor implicate in cele doua evenimente, polițiștii au luat…

- Un barbat din Galati a fost retinut de politisti dupa ce a uitat intr-un autobuz o sacosa cu doua pistoale neletale, informeaza, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Potrivit sursei citate, Sectia 4 Politie Galati a fost sesizata, prin apelul unic de urgenta 112, despre faptul ca soferul…

- Un baiat de 12 ani a fost descoperit de politisti la volanul unei masini, care ii fusese incredintat de catre bunicul sau, in varsta de 60 de ani. Politistii au stabilit ca barbatul nu are permis de conducere si avea o concentratie de 0,94 mg/l alcool pur in aerul expirat. El l-ar fi pus pe baiat la…

- Un barbat de 50 de ani din Ucraina a fost gasit luni dimineața mort in raul Tisa, in judetul Maramures a anunțat Poliția din Maramureș intr-un comunicat de presa. Polițiștii au fost sesizați in aceasta dimineața prin apel la 112 de un bprbat care a vazut trupul barbatului plutind pe apa. „Astazi, 5…