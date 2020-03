TÂLHARI minori din Panticeu și Cluj, prinși azi-noapte de polițiști Polițiștii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au identificat doi tineri, ambii in varsta de 17 ani, din Cluj-Napoca și comuna Panticeu, banuiți de comiterea unei talharii. Conform probatoriului administrat, ieri, in jurul orei 00.20, cei doi ar fi acostat pe strada un tanar in varsta de 21 de ani, care se deplasa pe raza municipiului Cluj-Napoca, pe strada Crișan, iar prin amenințare cu acte de violența i-ar fi sustras telefonul mobil. Imediat dupa sesizare, polițiștii au intreprins activitați pentru depistarea celor in cauza. Astfel, in jurul orei 00:50, pe strada Mecanicilor au fost… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

