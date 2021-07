Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de 23/24 iulie, in jurul orei 03:00, polițiștii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Poliției municipiului Timișoara au reținut pentru 24 de ore 4 barbați banuiți de comiterea infractiunii de talharie calificata. „In fapt, in noaptea de 22/23 iulie, politistii au fost sesizați cu…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Nasaud au emis un ordin de protecție provizoriu impotriva unui barbat de 34 de ani din Nasaud. Polițiștii au fost sesizați de catre un barbat de 63 de ani din Nasaud cu privire la faptul ca la data de 7 iulie a.c., in timp ce se afla la domiciliul sau […] Articolul…

- A fost nevoie de o crima pentru ca autoritațile din Romania sa ia in serios invazia migranților din Timișoara. Dupa ce un afgan a ucis un alt migrant și a ranit grav un alt conațional, oamenii legii au intrat in alerta. Mobilizarea a fost insa in zadar, caci migrantul criminal a reușit sa paraseasca…

- Un barbat din Bidiu s-a ales cu dosar penal, dar și cu ordin de protecție impotriva sa, dupa ce și-a agresat partenera de viața și pe fiica lor. Cei doi locuiau cu chirie intr-un apartament din orașul Beclean. Polițiștii din Beclean au intervenit, vineri seara, pentru aplanarea unui scandal in familie,…

- Polițiștii din Cugir au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-ar fi agresat și amenințat concubina. Barbatul s-a ales cu dosar penal, pentru violența in familie și amenințare. Ieri, 21 iunie 2021, polițiștii din Cugir au fost sesizați, prin 112, de catre o femeie, de 44 de…

- Un barbat din Buzau, Nițu Robert Gabriel, supranumit Activistul buzoian, a fost batut in aceasta dimineața de fața cu polițiștii dupa ce acesta a incercat sa prezinte publicului și autoritaților comercializarea ilegala a puilor vii, dupa ce ANSVA a interzis comerțul cu pasari vii, excepție facand fermele…

- Un tanar de 18 ani din Ciceu Giurgești a fost reținut pentru 24 de ore dupa ce și-a agresat și amenințat tatal. Acesta deja avea interdicția de a se apropia de parintele sau. Tanarul a fost reținut aseara de catre polițiștii din Petru Rareș. Acesta are doar 18 ani și este din Ciceu Giurgești. Polițiștii…

- Politistii din Alba Iulia au retinut doi frați care sunt cercetați pentru violența in familie și tulburarea ordinii si linistii publice. Aceștia ar fi provocat scandal și s-ar fi amenințat și lovit reciproc, in timp ce se aflau pe o strada din municipiu. La data de 26 aprilie 2021, politistii din Alba…