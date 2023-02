Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta a polițiștilor in cazul unui barbat de 42 de ani, la Lugoj. El a fost reținut pentru 24 de ore dupa ce a atacat un alt barbat pe strada și i-a furat telefonul mobil și 3000 lei. Talharul a fost prins ulterior, in Caraș-Severin, la Caransebeș.

- Un tanar de 23 de ani din Chișinau a fost reținut, fiind suspectat de comiterea unui jaf. Victima, un barbat de 57 de ani, in timp ce se deplasa printr-un parc din capitala, ar fi fost agresat și jefuit. Suspectul l-ar fi lovit cu pumnii in fața, i-a sustras geanta in care se aflau acte, carduri bancare,…

- Un barbat de 33 ani din Caușeni a fost reținut de polițiștii din Capitala, fiind suspectat ca ar fi jefuit o femeie in plina strada. Acesta i-ar fi sustras in mod deschis victimei portmoneul și a fugit intr-o direcție necunoscuta.

- Polițiștii l-au reținut pe un tanar de 20 de ani, din municipiul Targu Jiu, banuit de savarșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Din cercetari, a reieșit faptul ca la data de 28 ianuarie a.c., in jurul orei 23.10, pe fondul unui conflict spontan generat de consumul de alcool, tanarul de 20…

- La data de 11 ianuarie 2023, in jurul orei 18,00, polițiștii rutieri din Alba Iulia au depistat un barbat de 47 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu. Fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul…

- Doi bistrițeni au ajuns in arestul poliției și așteapta decizia judecatorilor. Aceștia sunt acuzați de furt calificat, dupa ce au spart autoturisme, au smuls bunuri de la oamenii de pe strada, au ”atacat” easy-box-urile, etc. Polițiștii bistrițeni au reușit sa identifice doi infractori care terorizau…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Timișoara au reținut astazi un barbat in varsta de 26 de ani banuit de comiterea infracțiunii de talharie calificata, fapta comisa acum mai bine de jumatate de an. „La data de 6 mai 2022, polițiștii Biroului de Investigații…

- Un barbat in varsta de 65 de ani a fost internat la Spitalul ‘Sf. Spiridon’ din Iasi, dupa ce a fost muscat de patru caini, in zona Cicoarei din municipiu. Directorul Salubris Iasi, Catalin Neculau, a declarat ca cei 4 ciini apartin unor locuitori de pe strada Cicoarei si a facut apel la cetateni sa…