Stiri pe aceeasi tema

- Un bebelus de doar o luna din Botoșani a ajuns la spitalul Sf Maria din Iași in stare grava dupa o intoxicație cu nitriți. Cazul a intrat in atentia medicilor luni dupa-amiaza, cand mama fetitei de doar o luna, din Avrameni, a venit speriata cu copilul la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU). Femeia le-a…

- Corupția in randul polițiștilor rutieri a devenit o problema endemica in Botoșani, unde aproape toți agenții de circulație au avut de-a face cu șoferi dispuși sa ofere mita pentru a scapa de sancțiuni. Unii polițiști corecți refuza aceste oferte și aplica legea, in timp ce alții „inchid ochii” in schimbul…

- Doua dintre victimele exploziei produse vineri la magazinul Dedeman din Botosani, internate la Spitalul Floreasca, sunt in continuare in stare grava. Alti doi pacienti, internati la Iasi, au fost detubati, insa starea unuia dintre ei e instabila. Numarul total al victimelor exploziei este 15, opt dintre…

- Explozia de vineri de la magazinul Dedeman din Botosani a avut loc in timpul unor lucrari la reteaua de gaz, executate de o firma autorizata, arata reprezentantii companiei intr-un comunicat. „In momentul exploziei, o firma externa autorizata desfasura lucrari la sistemul de alimentare cu gaz al magazinului.…

- CREATIVITATE… Cel mai apreciat proiect din cadrul Olimpiadei Nationale de Creativitate Stiintifica, Sectiunea Tehnologia Informației, a fost al celor doi elevi vasluieni: Gherghel Daria Antonia si Sopu Matei Alexandru, un proiect inedit care are la baza un robot creat chiar de mainile dibace ale unor…

- MERITUOȘI… Colegiul Național „Cuza Voda” Huși se poate mandri in aceste zile cu rezultatele frumoase obținute de trei dintre elevii sai, la Olimpiada de Tehnologia Informației, de la Slobozia. David Gaina, Ștefan Ciprian Cernatescu și Gabriel Silitra sunt elevii inteligenți și merituoși, premiați la…

- VICTORIOASE… CSȘ – Liceul Pedagogic “Ioan Popescu” Barlad e de neoprit in Campionatul Național de Rugby 7s – Junioare. Barladencele s-au clasat pe primul loc și in etapa a IV-a a competiției naționale, cu trei victorii pe linie. Etapa a IV-a a Campionatului Național de Rugby 7s s-a desfașurat la Alba…

- MERITUOSI… In perioada 15-19 mai s-a desfasurat, la Craiova, etapa nationala a Olimpiadei interdisciplinare „Cultura si spiritualitate romaneasca„ – gimnaziu, competitie de excelenta, ce propune o abordare interdisciplinara a continuturilor celor doua discipline, limba si literatura romana si religie.…