Talcul, ”probabil cancerigen”, avertizează OMS Talcul este clasificat ”probabil cancerigen” de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Tot cancerigen a fost clasificat și acrilonitrilul, un compus utilizat in producția de polimeri. Experții de la Agenția Internaționala de Cercetare a Cancerului, reuniți la Lyon, și-au publicat rezultatele vineri in jurnalul The Lancet Oncology . Ei au clasificat talcul, un mineral natural extras […] The post Talcul, ”probabil cancerigen”, avertizeaza OMS appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Talcul a fost clasificat drept „probabil cancerigen” de catre Agenția Internaționala de Cercetare asupra Cancerului (IARC) din cadrul Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), iar acrilonitrilul a fost catalogat drept „cancerigen”, conform unui raport al AFP.

- Talcul a fost clasificat ca un produs „probabil cancerigen” de o agentie de cercetari asupra cancerului din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care a clasificat totodata ca un produs „cancerigen” acrilonitrilul, un compus utilizat in productia de polimeri, informeaza AFP, citat de observatornews.ro…

- O agentie de cercetari asupra cancerului din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a clasificat talcul ca fiind un produs „probabil cancerigen”. De asemenea, a clasificat ca un produs „cancerigen” acrilonitrilul, un compus utilizat in productia de polimeri, informeaza AFP citata de Agerpres.…

- Talcul a fost clasificat ca un produs „probabil cancerigen” de o agentie de cercetari asupra cancerului din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care a clasificat totodata ca un produs „cancerigen” acrilonitrilul, un compus utilizat in productia de polimeri, informeaza AFP. Expertii de la…

- O veste alarmanta vine de la Organizația Mondiala a Sanatații (OMS): talcul, un mineral utilizat pe scara larga, a fost clasificat ca „probabil cancerigen” de Agenția Internaționala de Cercetari asupra Cancerului (IARC). Intr-un raport publicat vineri in revista The Lancet Oncology, experții IARC, reuniți…

- Talcul a fost clasificat ca un produs „probabil cancerigen” de o agentie de cercetari asupra cancerului din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care a clasificat totodata ca un produs „cancerigen” acrilonitrilul, un compus utilizat in productia de polimeri, informeaza AFP citata de Agerpres.…

- Talcul a fost clasificat ca un produs "probabil cancerigen" de o agentie de cercetari asupra cancerului din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care a clasificat totodata ca un produs "cancerigen" acrilonitrilul, un compus utilizat in productia de polimeri, informeaza AFP citata de Agerpres.

- Organizația Mondiala a Sanatații a lansat o noua alerta legata de febra denga care a provocat, de la inceputul anului, milioane de cazuri, majoritatea in America, dar și in sudul Europei. In primele patru luni ale acestui an, au fost raportate 7,6 milioane de cazuri de febra denga, in 90 de țari,…