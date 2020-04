Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Hideg, patronul firmei care a primit de la statul roman contractul de 56 de milioane de lei pentr a livra 1,7 milioane de masti de protectie a avut o interventie la B1TV in care a afirmat ca desi a primit contractul de la stat, „sunt cel mai sarac patron din Romania”.

- Patronul unei cafenele din Sectorul 3 al Capitalei a refuzat sa-si inchida locatia in contextul Ordonantei Militare numarul 1 adoptate in regim de urgenta pentru prevenirea raspandirii COVID-19. Astfel, el a fost amendat cu 70.000 de lei de inspectorii Politiei...

- Fotbalistul Gabriel Tamas a declarat, duminica, dupa meciul cu Sepsi, scor 2-2, rezultat in urma caruia Astra Giurgiu s-a calificat in play-off-ul Ligii I, ca acum asteapta ca patronul Ioan Niculae sa le dea jucatorilor banii pe care i-a promis, potrivit news.ro.“Acum asteptam sa vina la vestiar…

- Luni, marti si miercuri ministrii propusi pentru a face parte din Guvernul Orban II vor fi audiati in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului. Potrivit programului aprobat de Birourile reunite ale Legislativului, luni intra la audieri Florin Citu - ministrul propus al Finantelor (ora 12,00),…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, vineri, ca a primit o oferta pentru mijlocasul Dragos Nedelcu, insa a cerut trei milioane pentru a-l ceda, anunța news.ro"Azi, am avut oferte si pentru Gnohere, si pentru Nedelcu. Pentru Nedelcu am primit o oferta scrisa, de doua milioane. Si eu am zis…

- George Ogararu ( de ani) afirma ca Gigi Becali l-a dorit in funcția de antrenor la FCSB, inaintea numirii lui Bogdan Argeș Vintila. Gigi Becali a recunoscut oferta facuta pentru Catalin Anghel, secundul lui Gica Hagi la Viitorul. Patronul celor de la FCSB voia un antrenor care sa munceasca dupa principiile…