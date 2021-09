Stiri pe aceeasi tema

- China a desfașurat duminica o incursiune de anvengura in spațiul aerian al Taiwanului, a acuzat Ministerul Apararii de la Taipei, care a precizat ca au fost implicate 19 avioane militare, inclusiv bombardiere nucleare, relateaza BBC. Oficialii din Taiwan se plang, de mai bine de un an, de violarile…

- Oficialii din Taiwan au declarat ca mai multe avioane, printre care și bombardiere nucleare chineze, au patruns in spațiul aerian al țarii. Ministerul apararii de la Taipei a transmis ca 19 avioane de razboi au ajuns in „Zona de Identificare a Apararii Aeriene”, așa cum o numesc taiwanezii. De cațiva…

- Armata chineza a initiat, marti, exercitii aeriene si maritime in apropierea Taiwanului, in contextul in care Administratia de la Taipei a anuntat intentia de a participa la summitul pe tema democratiei...

- China si Rusia au inceput luni manevre militare comune "antiteroriste" intr-un moment in care cele doua tari se confrunta cu "provocari din cauza schimbarii situatiei de securitate in Asia Centrala" in urma retragerii trupelor americane din Afganistan, mentioneaza marti presa oficiala chineza, citata…

- Taiwanul „trebuie sa se pregateasca” pentru un posibil conflict militar cu China, a declarat ministrul de externe din Taiwan, Joseph Wu, intr-un interviu exclusiv pentru CNN. Avertismentul oficialului vine la o saptamana dupa ce insula a raportat cel mai mare numar de incursiuni ale avioanelor…

- China nu va tolera ca forte straine sa intervina in problemele legate de Taiwan si trebuie sa reactioneze ferm la astfel de acte de "conspiratie", a declarat guvernul chinez miercuri, dupa ce insula a semnalat cea mai mare incursiune de avioane chineze de pana acum in spatiul sau aerian, relateaza…

- Un numar de 28 de avioane chineze, intre care avioane de lupta si bombardiere cu capacitate nucleara, au intrat marti in zona de identificare pentru aparare aeriana a Taiwanului, potrivit guvernului insulei, aceasta fiind cea mai mare incursiune raportata pana acum, transmite Reuters preluat de news.ro…

- Tensiune intre autoritațile militare, dupa navalirea forțelor armate ale Chinei in zonele ADIZ ale Taiwanului, marți, 15 iunie. China a emis un avertisment extrem de dur catre Taiwan, spunand națiunii insulare sa „se pregateasca pentru razboi”, pe fondul temerilor crescande ale unui conflict internațional…