Taiwanul spune că va lupta până la capăt în cazul unui atac al Chinei Taiwanul va lupta pana la capat in cazul unui atac al Chinei, a declarat miercuri ministrul sau de externe, Joseph Wu, adaugand ca SUA considera ca exista un astfel de risc in contextul presiunii militare tot mai mari din partea Beijingului, care include si exercitii cu portavioane, in apropierea insulei, relateaza Reuters. Taiwanul, teritoriu revendicat de China, a acuzat activitatile militare repetate ale Beijingului din ultimele luni, fortele aeriene chineze facand aproape zilnic incursiuni in zona de identificare a apararii aeriene taiwaneze. Luni, China a anuntat ca un grup de portavioane… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

