Labour Minister says minimum pension might increase from 1,000 lei to 1,100 lei

The minimum pension might increase from 1,000 lei to 1,100 lei as of January 1, 2023, Labour and Social Solidarity Minister Marius Budai announced on Wednesday. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro… [citeste mai departe]