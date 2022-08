Stiri pe aceeasi tema

- Taiwanul iși pregatește adaposturile antiaeriene, in contextul in care creșterea tensiunii cu China și invazia Rusiei in Ucraina ridica noi temeri privind posibilitatea unui atac chinezesc asupra insulei democratice, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, "are dreptul de a vizita Taiwanul", a indicat luni Casa Alba, avertizand ca Beijingul, iritat, "pare sa se pozitioneze" pentru manevre militare in jurul insulei pe care o revendica, noteaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Armata americana a inceput sa mute portavioane și avioane de lupta mai aproape de Taiwan inaintea posibilei vizite neconfirmate a lui Nancy Pelosi, potrivit Nikkei. China a avertizat ca va raspunde militar daca Pelosi ajunge in Taiwan, insula pe care o considera parte a teritoriului sau. Fii…

- Generalul Mark Milley se afla in vizita in Indo-Pacific pentru a incerca sa consolideze relațiile SUA in regiune, in timp ce China incearca sa-și extinda influența in zona. Taiwanul va fi un punct cheie, iar Washingtonul crede ca Beijingul va face o mișcare pentru a cuceri insula, scrie Mediafax.…

- Abia ieșit dintr-un blocaj dureros de 2 luni, Shanghai este din nou in alerta maxima. Incearca sa izoleze infecțiile COVID legate de serviciile de karaoke care au loc ilegal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Cel puțin opt nave de razboi din Rusia și China au fost observate in marile din apropierea Japoniei in aceasta saptamana. Este un alt semn al presiunii aparente pe care cei doi parteneri o exercita asupra Japoniei, pe masura ce relațiile se deterioreaza din cauza crizelor din Ucraina și Taiwan.…

- Taiwanul a trimis marti avioane pentru a indeparta 29 de aparate de zbor chineze din zona sa de aparare aeriana, in cea mai recenta crestere a tensiunilor si cea mai mare incursiune de la sfarsitul lunii mai. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- China va ''lupta pana la capat'' pentru a impiedica Taiwanul sa-si declare independenta, a declarat duminica ministrul chinez al Apararii,Wei Fenghe, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Beijing si Washington cu privire la acest subiect, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…