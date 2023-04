Stiri pe aceeasi tema

- Taiwanul este extrem de vulnerabil la un potential atac aerian din partea Chinei, care ar fi, de asemenea, mai greu de detectat pentru serviciile de informatii americane din cauza noilor tactici ale Beijingului, conform documentelor scurse de la Pentagon.

- Statele Unite ar trebui sa iși schimbe recentele politici greșite fața de China, altfel vor urma „conflicte și confruntari”, a declarat marți ministrul chinez de externe, reiterand totodata apelul Beijingului la dialog pentru a pune capat conflictului din Ucraina. Statele Unite s-au angajat in suprimarea…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a afirmat ca va fi o „problema serioasa pentru noi” in cazul in care China va oferi armament Rusiei, lucru pe care SUA cred ca Beijingul se pregatește sa-l faca, relateaza The Guardian . Blinken i-a transmis un avertisment direct cu privire la posibila sprijinire…

- Baloane de observație americane au intrat in spațiu aerian de mai mult de zece ori, fara aprobarea autoritaților chineze, numai in 2022, inclusiv in Xinjiang și Tibet, a declarat Wang Wenbin, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe. China a oferit explicații, in repetate randuri, cu privire…

- Prin intermediul aliaților sai asiatici, armata americana se apropie de Taiwan, incercand sa ocupe o poziție strategica, in perspectiva unui eventual atac al Chinei asupra insulei separatiste protejate de administrația de la Washington. Criticii SUA susți

- Fluxul continuu de armament american in sprijinul Kievului provoaca la Washington o ingrijorare tot mai mare. Numeroși congresmeni, precum și foști sau actuali lideri ai Pentagonului considera ca ajutorul militar acordat la nesfarșit ucrainenilor afecteaz

- Un general american a avertizat despre riscul mare de razboi cu China in 2025 – cel mai probabil in jurul Taiwanului – si a indemnat ofiterii sa fie pregatiti pentru lupta inca din acest an, relateaza AFP, citat de news.ro. „Sper ca ma insel. Instinctul imi spune ca vom lupta in 2025”, scrie Michael…