Stiri pe aceeasi tema

- China a dat marti o alta lovitura diplomatica puternica Taiwanului dupa ce a semnat stabilirea de relatii cu Salvadorul, a treia natiune latino-americana care a decis sa rupa legaturile cu insula intr-un interval de putin peste un an, scrie agentia EFE. Acordul a fost semnat de ministrii de…

- El Salvador rupe relațiile diplomatice cu Taiwan in favoarea unor noi legaturi diplomatice cu administrația de la Beijing. Taiwanul pierde astfel al treilea aliat diplomatic in decursul acestui an, scrie agenția de presa Reuters.

- In acest discurs, sustinut la biblioteca prezidentiala Ronald Reagan, Tsai Ing-wen, care era in drum spre Paraguay, a aparat valorile democratice, in ciuda protestelor Beijingului care a cerut Washingtonului la sfarsitul lunii iulie sa opreasca tranzitul liderului taiwanez prin Statele Unite, relateaza…

- Germania, cea mai mare economie europeana, ia in considerare inasprirea legislatiei privind preluarile de companii, pe fondul sporirii temerilor privind preluarile unor firme tehnologice de importanta strategica de catre chinezi, transmite Reuters. Berlinul vrea să aibă puterea de a investiga…

- Beijingul a indemnat marti Washingtonul sa impiedice tranzitul prin Statele Unite a presedintei taiwaneze Tsai Ing-wen, care urmeaza sa faca escala luna viitoare in drum spre America Latina, o perspectiva care-i infurie pe chinezi, relateaza AFP. Tsai urmeaza sa tranziteze prin Los Angeles si Houston…

- Parlamentul australian a adoptat noi legi menite sa limiteze amestecul strain, pe fondul temerilor crescute privind ingerinta Chinei in probleme interne si internationale, informeaza vineri AFP. Australia a anuntat in luna mai o restructurare a agentiilor sale de informatii, in contextul…

- Tsai Ing-wen, președintele Tawanului, a cerut luni comunitatii internationale sa impiedice ambitiile Beijingului prin apararea libertatilor si a descris China drept o amenintare la adresa democratiei internationale, relateaza AFP, conform agerpres. Insula, condusa de un regim rival de la sfarsitul…

- Avioane de lupta, elicoptere, soldati: armata taiwaneza a efectuat joi un exercitiu anual simuland o "invazie" a Chinei, in timp ce insula se afla sub presiunea militara si diplomatica crescanda a Beijingului, comenteaza France Presse. China continentala si Taiwanul sunt conduse de regimuri rivale de…