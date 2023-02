Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe al Ucrainei a protestat ferm joi fata de tratamentul inuman la care este supus Mihail Saakasvili de catre actuala conducere de la Tbilisi, amintind Georgiei, intr-un comunicat postat pe site-ul oficial al institutiei, ca fostul presedinte georgian este si cetatean ucrainean,…

- Ministerul de Externe al Rusiei a criticat joi agentia internationala de stiri Reuters pentru ca a raspandit ceea ce a numit propaganda antiruseasca de slaba sorginte, printr-un articol despre o echipa de hackeri ruși care au vizat un atac cibernetic asupra a trei laboratoare de cercetare nucleara,…

- Ministerul rus de Externe acuza autoritațile de la Chișinau de tentativa de limitare a statutului limbii ruse in R.Moldova și excluderea acestuia din viața socio-politica. In acest sens, Moscova solicita Maiei Sandu sa-și indeplineasca promisiunile electorale și sa depuna tot efortul pentru ca utilizarea…

Diplomatia rusa denunta vineri rezolutia prin care Parlamentul European (PE) a calificat saptamana aceasta Rusia drept un "stat care promoveaza terorismul" si apreciaza ca aceasta decizie "nu are nimic a face" cu lupta impotriva terorismului, relateaza AFP, potrivit News.ro.

- Ministerul de Externe al Germaniei intentioneaza sa inaspreasca regulile pentru companiile dependente puternic de China, facandu-le sa dezvaluie mai multe informatii si, eventual, sa efectueze teste de stres pentru riscurile geopolitice, se arata intr-un proiect de document confidential vazut de…

- Presedintele Bulgariei Rumen Radev a comentat intr-o declaratie exploziile din estul Poloniei, din apropiere de granita cu Ucraina, despre care se suspecteaza ca ar fi provocate de rachetele rusesti cazute in urma bombardamentelor masive de marti din Ucraina. Doua persoane si-au pierdut viata in…

Un britanic a murit luptand in Ucraina, au anunțat miercuri familia sa și Ministerul de Externe, aceasta fiind cea mai recenta victima in randul voluntarilor britanici, anunța anews.com.tr.

Ministerul de Externe avertizeaza cetațenii romani care se afla in Belgia ca miercuri este programata o greva generala in numeroase sectoare de activitate, context in care sunt posibile perturbari din activitatea aeroporturilor și a mijloacelor de transport public, anunța Rador.