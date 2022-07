Taiwanul si-a intensificat eforturile pentru a opri activitatile subterane si ilegale ale firmelor chineze de a fura know-how si talente, in ceea ce guvernul din Taipei considera o amenintare pentru expertiza tehnologica a insulei. Procurorii din New Taipei au declarat dupa o investigatie de un an si jumatate ca au descoperit ca Luxshare Precision Industry din China a vizat compania taiwaneze Catcher Technology ”pentru a intra rapid in lantul de productie Apple, pentru a castiga comenzi”. Luxshare ”a atras” echipa de cercetare si dezvoltare a Catcher din China cu promisiuni de salarii mari si…