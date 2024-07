Stiri pe aceeasi tema

- China a anunțat, vineri, ca desfașoara exerciții militare comune, navale si aeriene, cu Rusia in partea de sud a teritoriului statului comunist, relateaza Agerpres citand presa internaționala.Aceasta...

- China face o mișcare strategica in mijlocur diferitelor tentative de a media conflictul din Ucraina. Armata chineza a inceput saptamana aceasta o serie de exercitii militare comune cu armata belarusa la Brest, in sud-vestul Republicii Belarus, la frontiera cu Polonia si prin urmare a NATO, organizatie…

- Ministerul Apararii din Taiwan a raportat joi ca 35 de avioane chineze au fost detectate in jurul insulei in 24 de ore, dupa mai multe intruziuni de la investirea noului presedinte Lai Ching-te la Taipei, noteaza AFP, citata de Agerpres.

- Ministerul Apararii din Taiwan a raportat joi ca 35 de avioane chineze au fost detectate in jurul insulei in 24 de ore, dupa mai multe intruziuni de la investirea noului presedinte Lai Ching-te la Taipei, noteaza AFP. Sapte nave au fost, de asemenea, reperate in perioada de 24 de ore pana joi la ora…

- Statele Unite au aprobat vanzarea a peste 1.000 de drone in valoare de 360 de milioane de dolari catre Taiwan, in contextul in care statul insular incearca sa-și consolideze capacitațile de razboi asimetric fața de China.

- Ministerul Apararii taiwanez a declarat marti ca a detectat 23 de avioane chineze in jurul insulei in mai putin de trei ore, dupa numeroase intruziuni inregistrate de la investirea la Taipei a noului presedinte Lai Ching-te, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Beijingul spune ca exercițiile in curs de desfașurare care inconjoara Taiwanul testeaza capacitatea armatei de a prelua puterea asupra insulei autoguvernate, la cateva zile dupa ce noul sau președinte a depus juramantul, noteaza Mediafax.

- Taiwanul a raportat sambata o reluare a activitații militare chineze in apropierea insulei, 12 avioane trecand linia mediana a Stramtorii Taiwan, la o zi dupa ce secretarul de stat american Antony Blinken a incheiat o vizita in China, scrie Reuters. Ministerul taiwanez al apararii a declarat ca, sambata…