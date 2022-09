Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunile sporite si marite dintre China, pe de-o parte si SUA + Taiwan, pe de alta parte, in urma vizitei lui Nancy Pelosi, cunosc noi culmi. Cea mai recenta decizie a americanilor este periculoasa pentru toate taberele. SUA vor consolida relatiile comerciale cu Taiwanul si vor efectua noi curse aeriene…

- Nancy Pelosi, președintele Camerei Reprezentanților din SUA, este ferma și spune ca nu va permite Chinei sa izoleze Taiwanul. Președintele Camerei Reprezentanților SUA, Nancy Pelosi, le-a spus miercuri (10 august) reporterilor ca „scopul nostru cand am mers in Taiwan a fost sa spunem ca avem aceasta…

- Vizita președintelui Camerei Reprezentanților SUA, Nancy Pelosi, in Taiwan va submina relațiile dintre China și SUA. Despre acest lucru a declarat reprezentantul Chinei la ONU, Zhang Jun, transmite RBC-Ucraina, cu referire la Reuters. "O astfel de vizita este aparent foarte periculoasa, foarte provocatoare.…

- Autoritațile din Taiwan organizeaza luni un amplu exercițiu pentru a pregati populația in cazul unui atac aerian. Exercițiul are loc pe fondul tensiunilor in creștere dintre Taiwan și China, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Administratia Biden investigheaza producatorul chinez de echipamente de telecomunicatii Huawei din cauza temerilor ca turnurile celulare americane echipate cu echipamentul sau ar putea capta informatii sensibile din baze militare si depozite de rachete pe care compania le-ar putea transmite apoi…

- China a respins luni, ca fiind o defaimare iresponsabila, avertismentul sefului NASA ca China ar putea "prelua" Luna, ca parte a unui program militar, spunand ca a cerut intotdeauna construirea unei comunitati a natiunilor in spatiul cosmic, transmite Reuters. In ultimul deceniu, China si-a accelerat…

- Avioanele de lupta si dronele Turciei au patruns ilegal de 760 de ori luna trecuta in spatiul aerian al Greciei, a anuntat, sambata, Statul Major al armatei elene, transmite dpa, conform AGERPRES. In noua randuri, avioanele turce au zburat deasupra insulelor elene, iar in 17 randuri au simulat atacuri…

- NATO ancheteaza incidentul aerian de miercuri seara, cand o aeronava de mici dimensiuni a survolat spatiul aerian al mai multor state, inclusiv cel al Romaniei, a confirmat Alianța Nord-Atlantica. „NATO poate confirma ca avioane ale Politiei Aeriene Aliate au escortat aeronava bi-motor care a tranzitat…