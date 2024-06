Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii din Taiwan a raportat joi ca 35 de avioane chineze au fost detectate in jurul insulei in 24 de ore, dupa mai multe intruziuni de la investirea noului presedinte Lai Ching-te la Taipei, noteaza AFP. Sapte nave au fost, de asemenea, reperate in perioada de 24 de ore pana joi la ora…

- Ministerul Apararii taiwanez a declarat marti ca a detectat 23 de avioane chineze in jurul insulei in mai putin de trei ore, dupa numeroase intruziuni inregistrate de la investirea la Taipei a noului presedinte Lai Ching-te, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Armata taiwaneza a detectat 45 de avioane chineze in jurul insulei, a anuntat miercuri Ministerul Apararii, cu mai putin de o saptamana inainte de preluarea mandatului de catre noul presedinte, Lai Ching-te.

- Armata Taiwanului a detectat 45 de avioane chineze in jurul insulei, a anuntat miercuri Ministerul Apararii, cu mai putin de o saptamana inainte de instalarea in functie a noului presedinte Lai Ching-te, un partizan al fermitatii in fata Beijingului, noteaza AFP.

- Ministerul Apararii din Taiwan a anuntat vineri ca a detectat 26 de avioane si cinci nave chineze in jurul insulei in ultimele 24 de ore, transmite AFP, citata de Agerpres. Aceste activitati au avut loc cu cateva saptamani inainte de investirea, pe 20 mai, a noului presedinte al Taiwanului, Lai Ching-te,…

- Douazeci si unu de avioane militare chineze au fost detectate in jurul Insulei Taiwan incepand cu ora locala 8.15 (0.15 GMT), a anuntat sambata Ministerul Apararii taiwanez, cu o luna inainte de investirea presedintelui ales Lai Ching-te, informeaza France Presse.

- Douazeci si unu de avioane militare chineze au fost detectate in jurul Insulei Taiwan incepand cu ora locala 8.15 (0.15 GMT), a anuntat sambata Ministerul Apararii taiwanez, cu o luna inainte de investirea presedintelui ales Lai Ching-te, informeaza France Presse, potrivit Agerpres

- 30 de avioane militare chineze au fost detectate in decursul ultimelor 24 de ore in jurul Taiwanului, a anuntat miercuri Ministerul Apararii de la Taipei, aceasta fiind una din cele mai importante desfasurari din acest an.