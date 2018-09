Stiri pe aceeasi tema

- Beijingul a denunțat ieri logica logica "iresponsabila și absurda" a Statelor Unite in legatura cu Coreea de Nord, dupa acuzațiile lui Donald Trump precum ca Beijingul ar complica aceasta ecuație strategica. "Mulți oameni ca mine cred ca, prin logica lor iresponsabila și absurda, Statele Unite nu fac…

- Pe fondul relatiilor din ce in ce mai tensionate dintre Statele Unite si Rusia, marcate de presupusul amestec al Moscovei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016, majoritatea americanilor cred ca este mai importanta imbunatatirea relatiilor intre cele doua tari decat impunerea de masuri dure…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a declarat miercuri ca viitorul summit intercoreean, la Phenian, va fi ocazia ”unei initiative indraznete” in vederea incheierii in mod oficial a Razboiului Coreei (1950-1953), relateaza AFP conform News.ro . Nordul si Sudul au decis luni sa organizeze, in septembrie,…

- Premierul britanic Theresa May a salutat decizia Statelor Unite de a sanctiona Rusia in dosarul otravirii cu un agent neurotoxic a unui fost spion rus, in martie, in orasul englez Salisbury, relateaza The Associated Press conform News.ro . Aceste sanctiuni transmit ”un mesaj fara echivoc Rusiei, potrivit…

- Statele Unite ale Americii susțin ca Rusia este reponsabila de atacul neurotoxic din Marea Britanie, din luna martie, care l-a vizat pe fostul agent secret rus Serghei Skripal, anunta Departamentul de Stat american, anuntand ca Washingtonul va impune sanctiunți, transmite Mediafax."Statele…

- SUA si China, cele mai mari economii din lume, au amenintat ca vor continua sa isi impuna taxe pentru produse, in contextul unei escaladari a conflictului ce nu da semne de relaxare. Confruntarile se produc intr-un moment de incertitudine in privinta negocierilor nucleare dintre SUA si Coreea de Nord…

- Beijingul a indemnat marti Washingtonul sa impiedice tranzitul prin Statele Unite a presedintei taiwaneze Tsai Ing-wen, care urmeaza sa faca escala luna viitoare in drum spre America Latina, o perspectiva care-i infurie pe chinezi, relateaza AFP.

- Amestecul rus in alegerile americane din 2016 continua sa zguduie Washingtonul, la o saptamana de la summitul extrem de criticat intre Donald Trump si Vladimir Putin, prin publicarea unor documente ”top secret” coplesitoare cu privire la un fost consilier al campaniei republicane suspectat de FBI ca…