Taiwan: Un panda gigant oferit de China a adus pe lume un al doilea pui

- Totodata, ministrul a adaugat ca Romania are de patru zile peste 300 de cazuri, iar de sapte zile numarul creste constant, informeaza news.ro. ”Sper ca in perioada urmatoare, dupa ce avem o distanta oarecare de 7-10 zile de la a treia perioada de relaxare, sa revenim ca nr de cazuri intr-un context…

- Prietenia nu tine cont de rasa, si nici de specie. O demonstreaza cu prisosinta un catel si un pui de tigru, care sint prieteni “la catarama”. Cei doi s-au “cunoscut” nu demult la o gradina zoologica din Rusia, si de atunci sint nedespartiti, scrie stirileprotv.ro. Puiul de tigru a fost adus pe lume…

- Unul dintre cele doua exemplare de panda gigant de la gradina zoologica din Copenhaga a evadat luni dimineata din tarcul unde se afla, dar a fost reperat ulterior de ingrijitori si adus inapoi, au informat reprezentantii institutiei, potrivit DPA. Un exemplar mascul de panda gigant, botezat Xing Er,…

- Aligatorul Saturn a murit de batranețe. In jurul lui s-a creat un mit: s-a crezut ca a facut parte din colectia personala a lui Hitler “Saturn, aligatorul nostru provenit din Mississipi, a incetat din viața de batranețe, la 22 mai”, a anunțat Gradina zoologica din Moscova intr-un comunicat. “A plecat…

- Puiul de babuin Ina Babuina dar si alte 120 de animale din 20 de specii diferite ii asteapta pe vizitatori la gradina zoologica din Hunedoara incepand de marti, 19 mai, cand portile acesteia vor fi redeschise pentru public in conditiile de siguranta impuse de normele sanitare in vigoare. La intrarea…

- Pandemia de coronavirus provoaca și situații neașteptate sau surprinzatoare. Doi panda de la gradina zoologica din Calgary vor fi trimiși inapoi in China, deoarece ingrijitorii nu mai au bambus sa le dea sa manance. Situația s-a inrautațit dupa explozia pandemiei de coronavirus, deoarece avioanele care…

- Dupa aproape un deceniu de incercari, urii panda uriasi Ying Ying și Le Le s-au imperecheat luni, in incinta lor din gradina zoologica aflata in Ocean Park din Hong Kong, inchisa din luna ianuarie. Niciun vizitator nu a asistat la momentul intim dintre cei doi panda de 14 ani, in persoana,…

- Un tigru de la o gradina zoologica din New York a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, au anuntat duminica autoritatile guvernamentale americane, citate de DPA si Reuters. O femela de tigru malaezian in varsta de patru ani, al carei nume este Nadia, se numara printre mai multi lei si tigri de la…