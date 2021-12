Stiri pe aceeasi tema

- Armata chineza a anuntat ca a desfasurat „o patrula de pregatire pentru lupta” in Stramtoarea Taiwan „ca raspuns” la vizita unor membri ai Congresului american in Taiwan, insula revendicata de Beijing.

- ​Samsung va anunța marți ca a ales statul Texas pentru fabrica de procesoare unde compania va investi 17 miliarde dolari, scrie Wall Street Journal. Criza semiconductorilor a facut și mai mare nevoia de noi unitați de producție, iar autoritațile din SUA ofera companiilor diverse avantaje pentru a le…

- Președintele PMP, Cristian Diaconescu, a declarat miercuri, la B1 TV, ca exista perspectiva unei ofensive ruse dinspre est spre vest la inceputul anului viitor: Acesta a facut declarațiile in contextul crizei migranților care forțeaza granița dintre Belarus și Polonia: „Lumea este mult mai…

- Doi parasutisti rusi au murit in timpul manevrelor militare ale trupelor aeropurtate ruse si belaruse care au avut loc in vestul Belarusului, langa frontiera cu Polonia, unde este in desfasurare o criza generata de valul de migranti ilegali, a informat Agerpres . Ministerul Apararii de la Moscova a…

- Rusia a lasat 90.000 de soldati in apropierea granitei ucrainene, dupa exercitii militare recente, a afirmat miercuri Ministerul Apararii de la Kiev, transmite Reuters. Fortele armate ruse au organizat recent o serie de exercitii de amploare, inclusiv cu trupe aeropurtate, a anuntat ministerul…

- Un grup de zece nave militare apartinand Chinei si Rusiei a traversat luni o stramtoare ingusta ce separa principala insula a Japoniei, Honshu, de insula Hokkaido, din nordul arhipelagului nipon, din motive necunoscute deocamdata, a declarat marti Ministerul japonez al Apararii, citat de Kyodo .

- Mai mulți marinari americani au fost raniți dupa ce un submarin nuclear a lovit un „obiect necunoscut” in timp ce era scufundat in apele din Marea Chinei de Sud. Cincisprezece marinari au suferit rani ușoare atunci cand USS Connecticut s-a ciocnit de obiect, in timp ce patrula. „USS Connecticut a lovit…

- China a trimis luni 52 de avioane militare in zona de aparare aeriana a Taiwanului, a anuntat Taipei, acesta fiind un nou record in ceea ce priveste numarul zilnic de avioane militare ce patrund in zona de aparare aeriana a insulei, informeaza dpa. Aceasta cea mai ampla incursiune a avut loc…