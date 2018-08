Stiri pe aceeasi tema

- India va trimite in spatiu o misiune cu echipaj uman in 2022, a anuntat miercuri prim-ministrul indian Narendra Modi intr-un discurs adresat natiunii, informeaza France Presse. "India va trimite un barbat sau o femeie in spatiu in 2022 si inainte de aceasta daca este posibil", a declarat…

- In acest discurs, sustinut la biblioteca prezidentiala Ronald Reagan, Tsai Ing-wen, care era in drum spre Paraguay, a aparat valorile democratice, in ciuda protestelor Beijingului care a cerut Washingtonului la sfarsitul lunii iulie sa opreasca tranzitul liderului taiwanez prin Statele Unite, relateaza…

- Afirmatiile presedintelui american Donald Trump potrivit carora Statele Unite castiga un razboi comercial impotriva Chinei sunt 'iluzii', potrivit media de stat chineze, citate marti de dpa. Intr-un mesaj postat sambata pe Twitter, Trump a afirmat ca SUA "castiga" deoarece tarifele…

- Jean-Claude Juncker va face o vizita la Casa Alba pe 25 iulie a anunțat administrația prezidențiala americana. Potrivit unui comunicat de presa transmis de aceștia Junker și Trump vor discuta pe tema relațiilor comerciale, scrie Reuters citat de Agerpres. Presedintele Comisiei Europene va fi primit…

- Administratia SUA a inceput aplicarea de sanctiuni impotriva Iranului Administratia Trump a început aplicarea de sanctiuni împotriva Iranului. Masurile vin dupa ce luna trecuta liderul de la Casa Alba a retras Statele Unite din Acordul nuclear încheiat în 2015. Departamentul…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a introdus taxe vamale de 25% asupra unui volum de importuri de 50 de miliarde de dolari din China, anunta Casa Alba."Statele Unite nu mai pot tolera pierderea tehnologiilor si a proprietatilor intelectuale din cauza practicilor economice incorecte",…

- China si-a intarit luni cenzura cu ocazia comemorarii a 29 de ani de la reprimarea asa-numitei "Primaveri din Beijing" si a criticat Statele Unite, care au cerut regimului comunist sa faca lumina asupra acestor evenimente inca tabu, scrie France Presse. In noaptea de 3 spre 4 iunie 1989,…

- Intr-o declaratie difuzata duminica seara tarziu, purtatorul de cuvant al diplomatiei chineze, Lu Kang, a informat ca doua nave americane, distrugatorul Higgins si crucisatorul Antietam, s-au apropiat de arhipelagul Paracel (Xisha in chineza), revendicat de China, relateaza Agerpres, citand AFP. Marina…