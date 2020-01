Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta taiwaneza Tsai Ing-wen a declarat miercuri ca legile referitoare la securitatea nationala si la relatiile cu Beijingul trebuie sa fie modificate urgent pentru a completa o ''plasa de siguranta a democratiei'' inaintea alegerilor prevazute pentru 11 ianuarie, informeaza DPA.…

- In Comitetul Executiv de miercuri au fost discuții despre datorii ale PSD in valoare de aproximativ 15 milioane de euro, au declarat surse politice, pentru MEDIAFAX. Suma acumulata din luna iulie incoace include și cheltuieli facute in campania pentru prezidențiale.Citește și: Codul Penal…

- Muzeul Luvru din Franța este muzeul cu cei mai mulți vizitatori din lume dominand primul clasament dedicat domeniului de Guinness Book Of Records. Ar fi a doua oara cand celebra instituție artistica intra in cartea recordurilor, afirma Le Figaro, potrivit Mediafax.Instituția a raportat 10,2…

- Joi, Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a facut publice datele privind sumele cheltuite de fiecare candidat al alegerilor prezidențiale din 2019, pentru campania electorala. Un candidat a beneficiat doar de finanțare privata, in timp ce un altul numai de fonduri publice.

- Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat, in aceasta seara, dupa anunțarea rezultatelor la alegerile prezidențiale, ca PSD și-a conservat cele peste trei milioane de voturi cu care a caștigat alegerile parlamentare din anul 2016. Rezultatele turului doi al alegerilor prezidențiale și infrangerea…

- Exit poll IRES alegeri prezidentiale 2019, primul tur, ora 21.00. Klaus Iohannis 38,5 Viorica Dancila 22% Dan Barna 16,1% Mircea Diaconu: 7,9% Theodor Paleologu: 6,1% Kelemen Hunor: 3,9 % Alexandru Cumpanașu: 1,2% Citeste si: ALEGERI PREZIDENTIALE…

- Președintele Autoritații Electoarele Permanente, Constantin-Florin Mituletu-Buica, a afirmat, vineri, ca cele mai costisitoare alegeri sunt cele de anul acesta, totalul cheltuielilor pentru organizare fiind de 150 de milioane de lei, 100 de milioane pentru cele din țara și 50, in strainatate.„Sunt cele…

- Ministerul Afacerilor Externe a finalizat, vineri, expedierea materialelor necesare votarii catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, in vederea asigurarii bunei desfasurari a procesului de votare in cadrul sectiilor din strainatate in contextul alegerilor prezidentiale. Pentru…