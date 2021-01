Taiwan: Creștere economică de aproape 3%, peste China PIB-ul Taiwanului a crescut cu aproape 3% în 2020, potrivit estimarilor oficiale publicate vineri, ceea ce face din insula una dintre cele mai performante economii din lume în perioada pandemiei de Covid-19 și depașind China pentru prima oara în 30 de ani, scrie AFP.



Produsul intern brut anual a crescut cu 2,98% în 2020, peste previziunea de 2,54% din noiembrie, arata datele preliminare publicate de autoritați.



Aceste cifre confirma succesul Taiwanului în lupta împotriva pandemiei, cu sub 900 cazuri de Covid-19 și doar șapte decese, dupa ce a decis…



