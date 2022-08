Stiri pe aceeasi tema

- Descoperirea in China a fosilelor unui stramos al ursului panda le-a permis oamenilor de stiinta sa descifreze misterul ce plana asupra „celui de-al saselea deget” al mamiferului asiatic, care ii permite acestuia sa aiba o priza ferma asupra tulpinilor de bambus, ce constituie baza regimului sau alimentar.

- In spatele unui vechi pub din Cork, Irlanda, au fost descoperite acum cateva luni șase schelete umane. Potrivit arheologilor, acestea sunt ale unor barbați. Se pare ca moartea a fost crunta, caci toate scheletele aveau mainile și picioarele legate, executate apoi prin impușcare și aruncate intr-o groapa…

- ALERTA, herpangina, o afectiune virala care se transmite foarte usor si care incepe cu febra mare, in ultimele zile au fost diagnosticate foarte multe cazuri, mai ales in randul copiilor. Este o infecție virala, in general e data de Coxsackie virus. Apare destul de frecvent vara și la inceput de toamna. …

- O boala extrem de rara numita variola maimuței a aparut in Europa și in Statele Unite. Un caz a fost raportat miercuri la un pacient internat in Massachusetts, care a calatorit recent in Canada, unde au fost de asemenea detectate cazuri, relateaza CNN . In Europa, au fost raportate cauzuri in Marea…

- O parada militara gigantica care celebra inființarea armatei statului comunist ar putea sa fi raspandit, fara sa vrea, Covid-19 in intreaga Coree de Nord, afirma experți citați de Le Figaro . Coreea de Nord a anunțat vineri (13 mai) primul deces cauzat de Covid-19, precizand ca virusul s-a raspandit…

- Un avion al companiei chineze Tibet Airlines a iesit de pe pista joi dimineata, dupa care a luat foc pe aeroportul international Chongqing, in sud-vestul Chinei. Toți cei peste 120 de oameni de la bord au supraviețuit.

- Locuitorii din capitala nord-coreeana, Phenian, au primit in mod inexplicabil ordinul sa se intoarca acasa, marti dupa-amiaza, au declarat mai multe surse pentru agentia de presa locala NK News. Unele surse sustin ca ordinul se refera la o "carantina totala la nivel national", iar altele subliniaza…