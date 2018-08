Taiwan - 6 morţi şi mii de persoane evacuate în urma unei furtuni puternice Sase persoane si-au pierdut viata, iar alte cateva mii au fost evacuate in Taiwan in urma unei furtuni tropicale "de o severitate extrem de rara", dupa cum a anuntat Agentia Nationala de Meteorologie, citata sambata de AFP. In unele regiuni din centrul si sudul tarii cantitatile de precipitatii au fost de aproape un metru, iar televiziunea a difuzat imagini cu localitatile acoperite complet de ape, in care armata a intervenit cu dificultate pentru a salva persoanele varstnice sau copiii ramasi blocati in locuintele inundate. O suta de persoane au fost ranite, iar alte sase au decedat incepand… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

