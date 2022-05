Taisia Trică: Importanța cuvântului Cuvantul este „simbolul cel mai pur al manifestarii finite umane, al ființei care gandește și se exprima singura”, ne spune psihoterapeutul Taisia Trica. Teologii ne spun ca „la inceput a fost Cuvantul și Cuvantul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvantul” (Ioan, I,1). Cuvantul reprezinta unitatea lexicala (de baza) a vocabularului, unitatea fundamentala a unei […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

