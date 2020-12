Stiri pe aceeasi tema

- Premierul norvegian Erna Solberg a atentionat miercuri ca diferitele masuri pentru oprirea pandemiei cu noul coronavirus ar putea ramane in vigoare pana de Pasti, in pofida faptului ca in curand ar urma sa inceapa campania de vaccinare, informeaza dpa, citata de Agerpres.Solberg a adaugat insa ca este…

- Daca l-ai intreba pe Dani Oțil cat cantarește pisica lui tigrata, #Galușca, ți-ar raspunde fara ezitare: cat laptopul Huawei MateBook X. Prezentatorul TV este impresionat de noul lui device inteligent, mic și performant, care cantarește doar 1 kg. Mai mic decat o foaie de hartie A4, cu o grosime de…

- Interviu cu primarul George MUTU – Domnule primar, cu ce ganduri in noua funcție, de edil al comunei Borlești? Venind din exterior, pana acum nu am facut politica in adevaratul sens al cuvantului, deși am fost membru de partid, poate am avut un avantaj. Nu am fost un…

- Connect-R se alatura artiștilor Mugur Mihaescu și Dan Bittman, care s-au declarat impotriva restricțiile ani-Covid-19 impuse de autoritați. Cantarețul a transmis un mesaj alarmant pe rețelele de socializare.

- Deoarece s-a trecut la ora de iarna, persoana desemnata sa se ocupe de ceasurile istorice de la Castelul Windsor va trebui sa schimbe manual mai mult de 400 de orologii din Royal Collection Trust, a relatat BBC.Pentru cei cu telefoanele și cu ceasurile inteligente, schimbarea la ora de iarna s-a produs…

- Coreea de Nord susține ca nu a fost lovita de pandemia de coronavirus și nu a inregistrat nici macar un caz de infecție, dar este in stare de alerta maxima inca din ianuarie, cand s-au impus restricții de circulație și au fost inasprite controalele la granița, scrie Observatornews. Avertismentul…

- Dan Bittman a avut o iesire socanta legata de situatia actuala in Romania: "Sa dea Dumnezeu sa mor și eu de covid! Nu vreau sa mai traiesc in condiții degradante". Dan Bittman indeamna la revolta: "Nu e de ajuns minciuna COVID, acum trebuie sa suport si alertele astea penibile. Cand iesim,…