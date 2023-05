Taikonauții au intrat în stația spațială chineză Dupa ce naveta spațiala Shenzhou-16 a intrat pe orbita prestabilita, la ora la 16:29, ora Beijing, s-a conectat la modulul central Tianhe al stației spațiale chineze. Intregul proces a durat șase ore și 30 de minute. Dupa finalizarea procesului, cei trei taikonauți au intrat in stația spațiala, unde au fost salutați de cei trei colegi […] Articolul Taikonauții au intrat in stația spațiala chineza apare prima data in Curierul National . Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

