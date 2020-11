Stiri pe aceeasi tema

- Taifunul Vamco a parasit Filipine vineri, lasand in urma sa cel putin 14 morti si 14 disparuti dupa ce a declansat in capitala Manila cele mai grave inundatii din ultimii ani, au informat oficialii locali, potrivit DPA. Peste un milion de persoane au ramas fara curent electric in insula…

- Cel putin sapte persoane au murit joi in Carolina de Nord in timp ce viiturile au maturat mai multe regiuni din statul american, au anuntat autoritatile, adaugand ca cel putin doua persoane au fost date disparute, relateaza vineri Reuters. In comitatul Alexander din Carolina de Nord au fost gasite trei…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a ordonat joi agentiilor guvernamentale sa grabeasca eforturile de ajutorare in conditiile in care un puternic taifun a ucis cel putin 11 persoane si a declansat unele dintre cele mai grave inundatii din ultimii ani in capitala Manila. Cincisprezece persoane au…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a ordonat joi agentiilor guvernamentale sa grabeasca eforturile de ajutorare in conditiile in care un puternic taifun a ucis cel putin 11 persoane si a declansat unele dintre cele mai grave inundatii din ultimii ani in capitala Manila.

- Cel puțin 10 oameni au murit, iar mai multe persoane sunt date disparute dupa ce taifunul Goni, a lovit cu putere insulele Filipine, inclusiv capitala Manila. Bilantul victimelor ar putea fi insa mult mai mare.

- Taifunul Goni a scazut in intensitate dupa ce a atins, duminica, sudul insulei principale din Filipine, unde a ucis patru oameni, potrivit autoritatilor, si a cauzat pene de electricitate si inundatii, relateaza Reuters.

- Inundatiile si alunecarile de teren declansate in regiunile inalte din centrul Vietnamului de taifunul Molave, a carui intensitate a slabit intre timp, au lasat in urma cel putin 23 de morti, 47 de disparuti si 45 de raniti, conform unui bilant anuntat vineri de Comitetul

- Cel putin 14 persoane, majoritatea militari, au murit, iar alte aproximativ 75 au fost ranite in urma a doua atentate comise de militanti islamisti, luni, in sudul statului Filipine, anunta autoritatile, citate de agentia Associated Press.