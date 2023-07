Stiri pe aceeasi tema

- Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 1,65 dolari, sau cu 2,1%, la 79,34 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel de inchidere atind din 28 aprilie. Pretul petrolului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 1,81 dolari, sau cu 2,5%, la 74,80 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel…

- O companie din Hong Kong a inceput testarea pe subiectii umani a primului medicament creat vreodata exclusiv de inteligenta artificiala. Insilico Medicine, un startup de biotehnologie din Hong Kong, a creat primul medicament la a carui cercetare a fost folosita doar inteligenta artificiala. Medicamentul…

- Furnizarea apei potabile va fi Intrerupta in orașul Ovidiu incepand de luni, ora 22:00, pana marți la ora 10:00, pentru a facilita conectarea unei noi conducte de alimentare la sistemul centralizat al orașului, transmite RAJA S.A intr-un comunicat de presa. In perioada menționata, vor fi afectați de…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat sesiunea de tranzactionare in scadere cu 1,1%, toate sectoarele si bursele majore fiind in teritoriu negativ. Actiunile auto au condus pierderile, cu un declin de 2,5%, in timp ce actiunile companiilor de produse chimice au scazut cu 2%. Dupa ce a trecut marti…

- Un sondaj prezentat de Camera de Comerț a SUA in China arata ca 66% dintre companiile americane care activeaza in China au exprimat dorința de a menține sau de a crește investițiile pe piața chineza, in urmatorii doi ani. La randul sau, un studiu prezentat de Camera de Comerț a Uniunii Europene in China…

- Romania este unul dintre cele mai puternice bastioane ale creștinismului din lume, arata cele mai recente studii sociologice. Intre timp, in marile state din Occident, ateismul atrage din ce in ce mai mulți adepți. Crestinism vs. ateism. Romania este una dintre țarile cu cei mai mulți cetațeni religioși.…

- Compania aeriana Cathay Pacific a anunțat ca a concediat trei insoțitori de zbor dupa ce un pasager s-a plans de discriminare in timpul unui zbor din China continentala in Hong Kong, relateaza CNN.

- Noua propunere asupra celui de-al 11-lea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei impuse de UE dupa agresiunea rusa contra Ucrainei cuprinde o formulare mai precauta cu privire la sanctionarea statelor terte unde exista companii care livreaza Rusiei bunuri ce pot fi folosite de complexul militar-industrial…