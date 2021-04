Taifunul Surigae a făcut şapte victime în Filipine Patru membri ai echipajului unei nave cargo esuate in mijlocul unui taifun care s-a abatut asupra Filipinelor au fost gasiti morti miercuri, crescand numarul victimelor provocate de aceasta puternica furtuna la sapte, au informat oficiali locali, potrivit DPA.



Noua membri ai navei cargo Cebu Great Ocean sunt inca dati disparuti, iar alti sapte au fost salvati, a precizat purtatorul de cuvant al garzii de coasta, Armand Balilo.



Operatiunile de cautare si salvare nu se vor opri pana cand nu se va sti ce s-a intamplat cu toti membrii echipajului, a precizat Balilo.



… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

