- Meteorologii au avertizat luni ca doua taifunuri puternice se indreapta spre Japonia, tara deja afectata de alunecarile de teren si de inundatiile provocate de ploile torentiale luna trecuta, informeaza DPA. Taifunul Soulik ar urma sa loveasca insula sudica Kyushu, marti, a indicat Agentia meteorologica…

- Ploile si furtuna care s au asternut astazi peste litoral au afectat statiunile Venus si Saturn. In imaginile surprinse de internauti se pot vedea cum norii negri de furtuna si vantul puternic i a tinut astazi pe turisti in hoteluri.Dupa ploaie, mai multe stradute din statiunea Venus au fost inundate.Hidrologii…

- Urmarile ploii torențiale care a lovit Capitala sambata seara. Strazi inundate și trafic ingreunat, in București, dupa ce a plouat abubdent mai bine de o ora. De altfel, codul portocaliu a fost prelungit pana la ora 17.30, in capitala. Cod portocaliu de ploi in București, prelungit pana la 17.30 . Meteorologii…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod Portocaliu și alta de Cod Galben de ploi, valabile pentru miercuri, 27 iunie, in Romania. Se vor semnala cantitați mari de precipitații, scrie realitatea.net.CODUL GALBEN a fost emis pentru intervalul 27 iunie, ora 03:00 – 27 iunie, ora 23:00.

- Un tren de calatori a luat foc dupa ce a fost lovit de fulger. S-a intamplat in apropiere de localitatea Vartoapele din județul Teleorman. Aproximativ 100 de persoane se aflau in acel moment in garnitura. Din fericire nu au fost victime. Furtuna din ultimele zile a provocat pagube materiale in multe…

- Imagini teribile au fost surprinse la Odesa, in regiunea Primorsk, unde o tromba de apa s-a abatut asupra Marii Negre. Aceasta era foarte aproape de mal, insa nu exista informații potrivit carora cineva sa fi fost ranit.Nu este prima oara cand astfel de evenimente au loc in apropiere de…

- Judetul Alba se afla sub atentionare Cod Galben de furtuni, vineri dupa-amiaza. Pana la ora 15.00, sunt vizate localitatile Cugir, Sasciori, Șugag, Pianu, Garbova si zona de munte de peste cota 1800 m. Vor fi frecvente descarcari electrice, averse torențiale (local), cantitați de apa ce vor totaliza…

- Vremea a facut ravagii, sambata, in Drobeta Turnu Severin, in judetul Mehedinti, acolo unde cortul unui circ a fost luat de vant. O femeie a fost ranita si a fost transportata la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.