Taifunul Rumbia a lovit China: Cel puţin 9 morţi şi pagube însemnate în centrul şi estul ţării Cel putin noua persoane au murit dupa ce Rumbia, cel de-al 18-lea taifun din acest an, a facut ravagii in estul si centrul Chinei, unde au fost afectati aproape 4 milioane de oameni, relateaza luni EFE. Sapte dintre victime au murit in orasul de est Xuzhou, alte 18 fiind ranite. In aceasta zona, aproximativ 924.000 de persoane au fost afectate; 1.800 de case au fost avariate si 68.000 de hectare cultivate au suferit pagube de gravitate diferita. In provincia Anhui (estul tarii), noua orase si 33 de comitate au fost afectate de ploi torentiale. Potrivit centrului departamental de gestionare a dezastrelor,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

