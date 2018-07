Taifunul Maria face ravagii: mii de oameni evacuaţi, zboruri anulate, armata ajută sinistraţii Peste 2.000 de persoane au fost evacuate in Taiwan in asteptarea taifunului Maria care ar urma sa aduca ploi torentiale pe insula din estul Chinei, unde sute de zboruri au fost anulate si scolile inchise in mai multe orase, relateaza AFP.



Maria se afla la 200 km est de orasul de coasta Yilan, cu rafale de vant de pana la 173 km/h, in jurul orei locale 22.00 (14.00 GMT), a precizat serviciul meteorologic.



Impactul cel mai puternic al taifunului este asteptat de marti seara pana miercuri dimineata, cu ploi torentiale care ar putea atinge 500 mm in anumite zone, potrivit aceleiasi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

