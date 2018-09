Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai puternica furtuna din acest an, taifunul Mangkhut si-a continuat drumul in Asia de Sud-Est, ajungand duminica dupa-amiaza in China, unde doua persoane au murit, dupa ce a lovit Hong Kong-ul si a ucis zeci de persoane in Filipine, numarul acestora fiind de cel putin 54, transmite CNN.

- Cel puțin 49 de oamei și-au pierdut viața, dupa ce statul Filipine a fost lovit de taifunul Mangkhut! Imaginile surprinse atat in timpul calamitații naturale, cat și dupa ce aceasta a luat sfarșit sunt cutremuratoare. Temuta furtuna a ajuns in China, iar autoritațile din Hong Kong au declarat starea…

- Cel putin 14 persoane au decedat, iar alte sase sunt date disparute, in urma dezastrului provocat de taifunul Mangkhut care s-a abatut in nordul statului Filipine. Furtuna care a rupt acoperisurile, a taiat copaci, a declansat 42 de alunecari de teren si a provocat inundatii extinse se indreapta spre…

- Cel puțin cinci persoane, inclusiv o mama și copilul ei, au murit in Carolina de Nord, pe masura ce furtuna tropicala Florence se deplaseaza incet prin Carolina de Nord si Carolina de Sud, au anuntat autoritatile locale, transmite postul CNN, scrie Mediafax.Dupa ce a ajuns pe uscat ca un uragan…

- Cel putin noua persoane au murit dupa ce Rumbia, cel de-al 18-lea taifun din acest an, a facut ravagii in estul si centrul Chinei, unde au fost afectati aproape 4 milioane de oameni, relateaza luni EFE. Sapte dintre victime au murit in orasul de est Xuzhou, alte 18 fiind ranite. In aceasta zona, aproximativ…

- Cel putin 14 persoane au fost transportate sambata la spital dupa ce o furtuna a daramat o structura de metal de la intrarea la un concert in aer liber Backstreet Boys, in Oklahoma, conform unui purtator de cuvant, scrie CNN.